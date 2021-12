Historię lubelskiego zamku można opowiedzieć po krakowsku. W Muzeum Narodowym w Lublinie rusza wystawa eksponatów z Wawelu Joanna Jastrzębska

– To wystawa, na której w sposób absolutnie unikatowy mieszkańcy naszego miasta i turyści będą mogli oglądać skarby na co dzień znajdujące się na Wawelu. Nie mogłaby się odbyć, gdyby nie czynnik ludzki, jak to zwykle bywa, czyli po pierwsze: pomysł – zdradza Katarzyna Mieczkowska, dyrektorka Muzeum Narodowego w Lublinie. Z inicjatywą współpracy wyszli pracownicy obu placówek i kuratorzy wystawy: Danuta Szewczyk-Prokurat i Dariusz Nowacki. – Przedsięwzięcie jest gigantycznym wyzwaniem logistycznym, organizacyjnym i merytorycznym.