Jak się spóźnisz – nie skorzystasz. Chodzi o pieniądze. Do podziału łącznie 12,5 miliona złotych

Tylko do piątku (7 maja) do godz. 24 jest czas na złożenie projektu do budżetu obywatelskiego. W puli do wydania jest 12,5 mln zł. Na razie wpłynęło ok. 50 zgłoszeń.

To już ósma edycja budżetu obywatelskiego Lublin. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2022 r. Miasto rezerwuje na ten cel 12,5 mln zł. Aby powalczyć o pieniądze trzeba złożyć wniosek najpóźniej do godz. 24 w piątek (7 maja). Wtedy kończy się ich nabór do obecnej edycji. – Inicjatywa i aktywność mieszkańców przynoszą efekty, które widać wokół w postaci zadbanych terenów zieleni miejskiej, wyposażenia szkół, nowych chodników czy działań na rzecz zwierząt – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, z-ca prezydenta Lublina. I dodaje: – Liczę, że także w tegorocznej, ósmej edycji budżetu obywatelskiego pojawią się projekty, które podniosą jakość życia w naszym mieście.

Nabór projektów ruszył 7 kwietnia. – Do tej pory wpłynęło ok. 50 zgłoszeń – informuje Anna Machocka, koordynatorka budżetu obywatelskiego w Biurze Partycypacji Społecznej UM Lublin. Dodaje jednocześnie: – Regułą od lat jest to, że wysyp wniosków następuje w ostatnich dniach naboru. I taką sytuację zakładamy też w tym roku.

– Projekty można składać korzystając z formularza internetowego lub w formie papierowej - zostawiając wypełniony wniosek w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców – mówi Izolda Boguta z biura prasowego ratusza. Składający projekty muszą uwzględnić dwie zmiany, które wprowadzono do budżetu obywatelskiego od obecnej edycji. Jedna z nich dotyczy zakresu projektu – od tego roku zgłoszony pomysł nie może zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji inwestycji. Drugą zmianą jest obniżenie kwoty na projekty ogólnomiejskie inwestycyjne do 1 mln zł (było 1,5 mln zł), przy jednoczesnym zniesieniu wymogu realizacji prac w co najmniej dwóch dzielnicach.

Nie zmienił się natomiast podział projektów na dwie kategorie: dzielnicowe (do 350 tys. zł) oraz ogólnomiejskie (nieinwestycyjne o wartości do 200 tys. zł i inwestycyjne – do 1 mln zł).

– Do wniosku należy dołączyć listę co najmniej dwóch osób popierających go, w tym autora – przypomina Machocka. Głosowanie nad pomysłami, które przebrną przez sito oceny formalnej jest planowane od 23 września do 10 października. W poprzedniej edycji zgłoszono 156 projektów, do głosowania zakwalifikowano 91.

