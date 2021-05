Jak wyglądała kiedyś praca w szpitalu? Zobacz archiwalne fotografie ze szpitala przy Staszica

Co prawda, SPSK1 działalność kliniczną rozpoczął w 1945 roku, jednak jego początki sięgają przełomu wieku, kiedy to utworzono w budynku na przeciwko szpitala św. Wincentego - szpital dziecięcy ufundowany przez Brunona Vettera w 1911 roku. W 1970 roku na jego miejsce został powołany Instytut Pediatrii Akademii Medycznej. W latach 1995/97 kliniki dziecięce zostały przeniesione do Dziecięcego Szpitala Klinicznego.

Aktualnie budynki szpitala klinicznego nr 1 mieszczą się przy ul. Staszica, ul. Radziwiłłowskiej, ul. Głuskiej, ul. Chmielnej, ul. Langiewicza. Trwa właśnie wielka rozbudowa szpitala za ponad 320 mln zł. Przez ostatnie 32 lata placówką kierował dr n. med. Adam Borowicz.

Obecnie szpital w liczbach to: ok. 550 łóżek (ze stanowiskami do chemioterapii), zatrudnienie na poziomie ok. 1600 etatów, 40 tys. hospitalizacji rocznie, 200 tys. udzielonych porad, ponad 19 tys. zabiegów operacyjnych.