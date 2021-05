Krew w warszawskim apartamentowcu. Ofiara to młodzieżowy radny z Lublina

Do tragedii doszło w apartamentowcu na warszawskim Wilanowie. Zakrwawionego mężczyznę zobaczyli sąsiedzi. Karetka odwiozła go do szpitala. Niestety, zmarł. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszała Karolina B., jego partnerka.

- Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów prowadzi postępowanie przeciwko Karolinie B. - informuje prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Więcej o okolicznościach zdarzenia z 30 kwietnia pisze „Super Express”. Według ustaleń dziennika, między parą doszło do sprzeczki. W pewnym momencie Karolina B. miała zaatakować partnera 15-centymetrowym nożem. Ostrze ugodziło 25-latka w brzuch.