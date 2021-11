Lublin. Była fabryka, będzie osiedle? Drugie podejście „lex deweloper” do działki przy ul. Gospodarczej w pobliżu skrzyżowania z Mełgiewską

Chodzi o działkę przy ul. Gospodarczej w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Mełgiewską. Parcela ma ponad dwa hektary powierzchni. Do 1998 r. działała tu wytwórnia prefabrykatów „Prefabet”. Firma BIK z Jasła, która jest właścicielem terenu chce wybudować tam osiedle mieszkaniowe. I gromadzi niezbędne dokumenty.

- Planowane przedsięwzięcie zakłada budowę na działkach położonych przy ul. Gospodarczej 19 zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej składającego się z czterech budynków i dwóch garaży podziemnych – informuje Anna Czerwonka z biura prasowego ratusza.

Powierzchnia zabudowy ma wynosić ok. 6,4 tys. mkw. - Projektowane budynki wyróżnia stopniowanie wysokości, najniższe moduły będą mieć wysokość sześciu kondygnacji, natomiast najwyższe - dziesięciu. Garaże będą zlokalizowane na dwóch kondygnacjach podziemnych. Łączna liczba mieszkań we wszystkich budynkach wyniesie 289 – precyzuje Anna Czerwonka.

W budynkach ma być od 63 do 80 mieszkań, w dwóch z nich - na parterach - przewidziano usługi. Ma być wykonanych 496 miejsc parkingowych (na powierzchni – 116, w podziemnych garażach - 380).