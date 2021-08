Lublin: Drżyjcie komary. Miasto będzie zwalczać uciążliwe owady w parkach, na terenach zielonych, skwerach. Kiedy jesienna odsłona akcji?

To druga – w tym roku – odsłona akcji odkomarzania Lublina. Zacznie się we wtorek (31 sierpnia). Potrwa cztery dni, do piątku (3 września). - Początek odkomarzania zaplanowano na godz. 19.30 w parku Bronowice – zapowiada Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

W tym roku o odkomarzanie Lublina zadbali sami mieszkańcy. Akcja – po raz pierwszy - zostanie sfinansowana z budżetu obywatelskiego. Projekt „Goń komara, czyli wygnajmy krwiopijców z naszego miasta!” poparło 985 osób.

- Odkomarzane będą przede wszystkim miejskie skwery i parki, ale też ścieżka rowerowa oraz tereny nad Zalewem Zemborzyckim – wskazuje Góźdź. Uciążliwe owady będą zwalczane na terenie ok. 280 hektarów. Na liście miejsc objętych akcją „anty-komar” znalazło się 46 pozycji.