Lublin: Mega wpadka z poszerzeniem strefy płatnego parkowania. Opłaty? Nie obowiązują dopóki nie pojawi się pełne oznakowanie. A tego nie ma

– Parkingi pod Biedronką są lepiej oznakowane – wytka Paweł Lis, przedsiębiorca z Lublina w liście do redakcji Kuriera Lubelskiego. I dodaje: – Miastu na próbę zachciało się poprowadzić biznes parkingowy i chyba nie wyszło. Od osoby pracującej w podstrefie D dowiedziałem się że to wszystko to póki co „pic na wodę”.

Strefa powinna zacząć działać od wtorku (1 czerwca) od godz. 8 rano. Sprawdziliśmy jak wyglądał sytuacja na jednej z ulic, która została do niej włączona. Chodzi o ul. Lubartowską. Przy wjeździe w nią od strony al. Tysiąclecia powinien stać znak informujący o tym, że wjeżdżamy do podstrefy D. O godz. 11 takiego oznaczenia nie było. Kierowcy, którzy pojawili się na Lubartowskiej oraz na sąsiadujących z nią ulicach nie wiedzieli, że wjechali na obszar z nowymi płatnymi miejscami parkingowymi.

– Zwróciliśmy się do spółki o wyjaśnienie przyczyn braku zakończenia wszystkich prac w ustalonym terminie. Jednocześnie spółka została zobowiązana do niezwłocznego wykonania brakującego oznakowania. Zakładamy, że nastąpi to w możliwie najkrótszym czasie – mówi Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. Nie precyzuje jednak ile potrwa wykonanie oznakowania.

Jeszcze w poniedziałek ratusz zapewniał, że MPK któremu zlecił prowadzenie nowej podstrefy przygotuje wszystko na czas. Co zatem poszło „nie tak” ? Miasto odpowiedziało na nasze pytania dopiero późnym południem we wtorek.

– Od rana próbuję dodzwonić się do Zarządu Dróg i Mostów, żeby odzyskać pieniądze za abonament, który póki co nie jest potrzebny, ale bez skutecznie. Może Państwu uda się ustalić jakieś informacje – dodaje Paweł Lis w piśmie do naszej redakcji.

MPK wstrzymało na razie sprzedaż abonamentów.

Tu podstrefa D

To dwa obszary w Lublinie. Granicę pierwszego wyznaczają ulice: Tysiąclecia (bez tej ulicy) od Unii Lubelskiej do Lubartowskiej, Solidarności (bez tej ulicy) od Lubartowskiej do Prusa, Prusa (bez tej ulicy), Jaczewskiego, Obywatelska, Unicka (bez tej ulicy), Podzamcze (bez tej ulicy), Lwowska (bez tej ulicy) od Podzamcze do ronda Dmowskiego. Tym samym trzeba będzie płacić za parkowanie przy ulicach m.in. w rejonie dworca PKS, targowiska przy Tysiąclecia, szpitala im. Jana Bożego czy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

W przypadku drugiego są to: Bystrzyca (od Piłsudskiego do Unii Lubelskiej), Unii Lubelskiej (od mostu na Bystrzycy do Zygmuntowskich), Zygmuntowskie, Piłsudskiego (od Zygmuntowskich do mostu na Bystrzycy). To okolice dwóch lubelskich stadionów: lekkoatletycznego oraz żużlowego.