Lublin. Remont ważnej ulicy na LSM-ie. Ratusz mówi „tak” inwestycji, której wartość szacuje na 9 milionów

- Stan ulicy jest tragiczny co powoduje paraliż w funkcjonowaniu osiedla Mickiewicza. Ulica nie była poddawana jakiejkolwiek modernizacji przez ponad 40 lat – opisuje w interpelacji do prezydenta Lublina Monika Kwiatkowska, radna miejska klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka. I dodaje: - Jest to inwestycja pierwszej potrzeby dla mieszkańców dzielnicy Rury.

Chodzi o ul. Wallenroda. Ratusz mówi „tak” przebudowie, chociaż przez ostatnie lata przekładał terminy realizacji inwestycji tłumacząc się brakiem pieniędzy.

- Zaczynamy przygotowania do rozbudowy ul. Wallenroda, inwestycji bardzo oczekiwanej przez mieszkańców, o czym rozmawialiśmy w trakcie spotkania z cyklu „Plan dla Dzielnic” w dzielnicy Rury – informuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Pierwszym krokiem ma być zarezerwowanie pieniędzy na wykonanie robót. Koszt inwestycji jest wstępnie szacowany na 9 mln zł.

- Na pierwszą powakacyjną sesję Rady Miasta Lublin, która będzie miała miejsce we wrześniu, skieruję projekt uchwały uwzględniający zabezpieczenie środków na rozbudowę tej drogi. Inwestycja obejmie całość ulicy, od skrzyżowania z ul. Zana do skrzyżowania z ul. Wajdeloty – wskazuje Żuk.