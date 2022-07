Lublin. Znikające klamki w bloku na Wieniawie. Sąsiedzki konflikt

W bloku przy ulicy Junoszy ze wszystkich okien na klatce zniknęły klamki. Stale zamknięte okna powodują zaduch, który przy braku windy jest wyzwaniem dla starszych osób. Problem zgłosiła nam pani Marianna, mieszkanka bloku. Ma 83 lata i cierpi na astmę oraz posiada stopień niepełnosprawności. Wchodzenie na trzecie piętro przez duszną klatkę bardzo ją wyczerpuje. Telefonicznie zgłosiła problem administracji, ale otrzymała odpowiedź, że takie sprawy musi rozwiązywać podaniem.

- Dlaczego kiedy ktoś chce wykręcić klamkę to ją wykręca, a ja żeby klamkę odzyskać muszę pisać pisma do administracji? - pyta pani Marianna. - W moim wieku i przy moim kiepskim zdrowiu trudno mi załatwić bieżące sprawy, pójść do lekarza, a co dopiero iść do administracji - dodaje.