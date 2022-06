Mieszkaniec Lublina trzęsie branżą high-tech. Jego wynalazek został najnowszym nabytkiem Centrum Pieniądza NBP

Gdy rozpoczęto szczepienia przeciwko COVID-19, popularne były teorie spiskowe/żarty, że od teraz będzie się można łączyć z wi-fi, czy płacić ręką. Wojciech Paprota, założyciel firmy Walletmor, zamienia żart w rzeczywistość.

Opracował wykonany z biopolimeru implant, którym po wszczepieniu pod skórę, będzie można płacić. Wykorzystuje on technologię NFC (Near Field Communication), znaną nam już z kart zbliżeniowych. W praktyce jest to płacenie ręką.

Do sprzedaży kontrowersyjny produkt trafił wiosną 2021 roku. Jego wynalazek wywołał niemałe poruszenie wśród profesjonalistów z branż: finansowej, implantologicznej i high-tech.

Teraz trafił do warszawskiego muzeum Centrum Pieniędzy Narodowego Banku Polskiego. Muzeum to stawia na popularyzację ekonomii i historii pieniądza. Implant znajduje się w gablocie. Załączone są zdjęcia i opisy, tłumaczące zasadę działania wynalazku.