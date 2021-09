„Myślałem, że strzelam do dzika”. Na ławie oskarżonych zasiadł myśliwy, który zastrzelił 16-latka w Kluczkowicach

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło na początku listopada ub. r. Chłopiec był obywatelem Kazachstanu. Do Polski przyjechał w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Razem z grupą rówieśników przebywał na terenie internatu prowadzonego przez opolski ZSZ. W nocy, 16-latek razem z rówieśnikami wyszedł z internatu do szkolnego sadu. Mieli przynieść jabłka. Młodzież oddaliła się od budynku na około 100 metrów. W pewnym momencie podjechał samochód i padł strzał.