Nineczka Kropeczka walczy z chorobą. „U nas dalej to samo: szpital, dom, rehabilitacja” – mówią rodzice

Pierwszym efektem podania terapii genowej była poprawa odruchu wykrztuśnego.

– Widzimy również, że jest lepsze napięcie mięśniowe, a to jest bardzo duży postęp. Teraz pozostaje rehabilitacja. Zobaczymy, do jakiego poziomu uda się poprawić stan Ninki, ile neuronów zostało zaprzepaszczonych przez tę chorobę – wyjaśnia Tomasz Słupski. – Poprawę zobaczyli też fizjoterapeuci: uznali, że Nina lepiej się porusza. Nie widzieli jej ponad dwa miesiące i to, że również odnotowali poprawę, bardzo dużo dla nas znaczy. My widzimy Ninkę codziennie, więc zauważamy trochę mniej.

Nina przed podaniem terapii genowej nie potrafiła się przemieszczać, tylko siedziała. Kolejnym krokiem w walce z chorobą będą próby nauki poruszania się na czworakach i samodzielnego wstawania.

– Dla mnie i żony najważniejsze jest, żeby Ninka była samodzielna. Widzimy, że rozwój choroby jest zastopowany, więc chcielibyśmy, żeby jak najwięcej czynności umiała wykonywać bez niczyjej pomocy - przyznaje tata Ninki.