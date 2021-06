Papież - Polak nad Dnieprem. Felieton Kresowy Pawła Bobołowicza

Jednak działania sowieckich służb nie przyniosły oczekiwanych efektów, nie udała się też próba fizycznego wyeliminowania Jana Pawła II. Ta moskiewska nienawiść do umiłowania wolności i chrześcijańskich wartości przetrwała Sowiety i Jan Paweł II nie mógł do końca swojego życia odwiedzić Rosji. Tym większe znaczenie miała pielgrzymka na Ukrainę.

20 lat temu w Kijowie i we Lwowie z Papieżem - Polakiem spotkały się miliony wiernych. Nie ulega wątpliwości, że wśród nich byli też prawosławni, do dzisiaj zresztą spotykam takie relacje wśród ukraińskich znajomych. Moskiewskie prawosławie próbowało mobilizować grupy prowokatorów złożone także z kapłanów. Do takiej grupy trafił ówczesny duchowny moskiewskiego patriarchatu ojciec Serhij Dmitriejew, który dziś opowiada, że wbrew inspiratorom wielu kapłanów po prosto szło na spotkania z papieżem, by go zobaczyć i uczestniczyć w uroczystościach, a jego duch i charyzma wpływały na ich światopogląd silniej niż prowokacja moskiewskich duchownych. Nic dziwnego, że do dzisiaj ojciec Serhiej w swoich kazaniach cytuje św. Jana Pawła II.