Park Przemysłowy będzię szansą na rozwój Kraśnika? Radni podjęli uchwałę w tej sprawie

- Kraśnik, aby się rozwijał, potrzebuje miejsc pracy. W ostatnim czasie z urzędem miasta kontaktowali się inwestorzy, zainteresowani lokowaniem zakładów pracy na gruntach o powierzchni 40 – 50 ha - informuje burmistrz Wojciech Wilk.

Zainteresowani chcieliby prowadzić na terenie Kraśnika działalność m. in. w branżach: metalowej, samochodowej, logistycznej, budowlanej i odnawialnych źródeł energii. Miasto nie ukrywa, że obecnie nie dysponuje ternami, które stanowiłby jeden kawałek o wymaganej powierzchni i były uzbrojone. W ocenie ratusza teren za Fabryką Łożysk Tocznych, Veolią Wschód i Tsubaki Nakashima ma sporo atutów, by w przyszłości stać się prężnie działającym Parkiem Przemysłowym m.in. dlatego, że teren ten ten powinno być dość łatwo i szybko pozyskać (jego jedynym właścicielem jest Skarb Państwa, przez co miasto można starać się o zakup tych gruntów z bonifikatą 99%). Kolejnym dużym plusem jest też doskonałe skomunikowanie obszaru dzięki obwodnicy północnej, która łączy je drogą ekspresową S19 poprzez węzeł Kraśnik Północ. Ponad to tereny te zlokalizowane są w sąsiedztwie strefy gospodarczej i FŁT, więc byłaby to kontynuacja rozwoju obszarów przemysłowych.