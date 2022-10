Politycy Solidarnej Polski chwalą Jacka Sasina i apelują do prezydenta Żuka o zaprzestanie malkontenctwa Michał Dybaczewski

Michał Dybaczewski

Otworzona kilkanaście dni temu siedziba PGE w Lublinie przyniesie korzyść podwójną: z podatków CIT do budżetu województwa wpłynie ok. 100 mln zł rocznie, do budżetu miasta niewiele mniej. Pochwały za to odebrał minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, z kolei prezydent Lublina Krzysztof Żuk za swoją postawę został zrugany.