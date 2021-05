Punkt szczepień powszechnych na Icemanii: „Działamy na 20 procent możliwości”

- Cały czas śledzimy oficjalny system, w którym pojawiają się informacje dotyczące dostępnych szczepionek. Kiedy pokazuje się informacja o dostępności np. tysiąca dawek preparatu firmy AstraZeneca, to musimy jak najszybciej potwierdzić naszą gotowość do udostępnienia terminów na szczepienia dla ludzi. Dopiero wtedy system akredytuje nam dostawę szczepionek – opowiada.

Z powodu problemów z dostawami szczepionek ograniczony został też czas działania punktu w Icemanii. - Zgodnie z pierwotnym założeniem mieliśmy pracować od godz. 8 do 20, teraz kończymy już o 18 – wyjaśnia Bogusław Piątek. I tłumaczy, jak wyglądają starania o szczepionkę.

- Dostosowujemy się do możliwości, jakie dają nam dostawy szczepionek – przyznaje płk Bogusław Piątek, zastępca komendanta Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie (placówka jest operatorem punktu szczepień na Icemanii).

Pacjenci nie przychodzą na drugą dawkę? To marnowanie szczepionki!

- Obecnie, mimo dużego zainteresowania ze strony pacjentów, potencjał utworzonego przez miasto we współpracy z Wojskowym Szpitalem Klinicznym punktu jest w małym stopniu wykorzystywany. Jest to spowodowane liczbą dostarczanych szczepionek oraz ich rodzajem (wyłącznie Moderna i Astra) – tłumaczy też Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. - Za pośrednictwem wojewody lubelskiego zwróciliśmy się do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z prośbą o zapewnienie dostaw szczepionek przeciw Covid-19 w ilości odpowiadającej potencjałowi szczepień w punkcie w Hali Icemanii - dodaje.