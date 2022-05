Rozbicie więzienia w Zamościu – 8 maja 1946 r.

Przygotowania do niej rozpoczęły się jeszcze w pierwszej połowie kwietnia 1946 r. Władze podziemia zdecydowały o jej wykonaniu z powodu aresztowania i osadzenia w celach więzienia wielu lokalnych konspiratorów, którzy przechodzili tam brutalne śledztwa prowadzone przez funkcjonariuszy UB.

Decyzję o przeprowadzeniu akcji podjął komendant zamojskiego Obwodu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), kpt. Marian Pilarski ps. „Jar”, natomiast dowodzącym został komendant Rejonu „Jaśmin” (Stary Zamość) por. Roman Szczur ps. „Urszula”. Nie był to wybór przypadkowy, ponieważ Szczur (używający również nazwiska Szumski) był zaprawionym w bojach żołnierzem podziemia. Doświadczenie wojskowe zdobył jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. W latach 1931–1932 pełnił służbę w 23. Pułku Piechoty we Włodzimierzu Wołyńskim, później w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) „Stołpce”, a następnie, aż do wybuchu wojny, w 52. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. We wrześniu 1939 r. trafił do sowieckiej niewoli, skąd uciekł, powrócił w rodzinne strony na Zamojszczyznę i wstąpił w struktury tworzącej się tam konspiracji. Od wiosny 1941 r. dowodził placówkami Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), a później Armii Krajowej (AK) w Nieliszu i Starym Zamościu. W okresie okupacji uczestniczył w wielu potyczkach z Niemcami, akcjach dywersyjnych oraz likwidacjach osób kolaborujących z okupantem. Wiosną 1944 r. „Urszula” został mianowany podoficerem szkoleniowym w swoim rejonie AK.