Ryki. Przy użyciu metody "na prokuratora" oszukali starsze małżeństwo na blisko ćwierć miliona złotych

Rycka policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w czwartek 26 maja za pomocą metody "na prokuratora" wyłudzili ponad 240 tys. złotych. Ich ofiarami było starsze małżeństwo w wieku 71 (żona) i 72 (mąż) lat. Metoda polegała na zadzwonieniu do małżeństwa, podaniu się za prokuratora i wmówieniu im, że ich pieniądze są w niebezpieczeństwie.

Małżeństwo, przekonane, że współpracuje z organami ścigania, w kilku turach wypłaciło swoje oszczędności z banków. Pieniądze przekazali w umówionym wcześniej miejscu i czasie. Po fakcie zorientowali się, że zostali oszukani, i zgłosili sprawę na policję.

Sprawna akcja współpracujących policjantów z Łęcznej i Kraśnika pozwoliła na zatrzymanie 26- i 38-latka. Jeden z nich w przeszłości był notowany za podobne przestępstwa.

Część pieniędzy udało się odzyskać. Sąd zdecydował o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanych.

- Funkcjonariusze nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy, ani danych niezbędnych do logowania na koncie bankowym. Zanim pochopnie podejmiemy działanie, rozłączmy się i dajmy sobie czas na zastanowienie. Oszuści wywierają na nas presję czasową, wprowadzają do rozmowy element zagrożenia, co już powinno budzić nasze podejrzenia. Zawsze tego typu informacje możemy sprawdzić dzwoniąc do banku lub na telefon alarmowy 112 - przypomina starsza aspirant Agnieszka Marchlak, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Rykach.