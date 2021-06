Strefa parkowania „z poślizgiem”. Zobacz jaką karę nałożyło miasto na MPK za niedotrzymanie terminu

Odpowiedzialnym za prowadzenie podstrefy - i przygotowanie jej do uruchomienia - jest MPK. Miasto zapowiedziało, że ukaże swoja spółkę za to, że nie dotrzymała terminów. Właśnie podało wysokość tej kary.

Podsterfa D obejmuje dwa obszary. Granicę pierwszego wyznaczają ulice: Tysiąclecia (bez tej ulicy) od Unii Lubelskiej do Lubartowskiej, Solidarności (bez tej ulicy) od Lubartowskiej do Prusa, Prusa (bez tej ulicy), Jaczewskiego, Obywatelska, Unicka (bez tej ulicy), Podzamcze (bez tej ulicy), Lwowska (bez tej ulicy) od Podzamcze do ronda Dmowskiego. Tym samym trzeba będzie płacić za parkowanie przy ulicach m.in. w rejonie dworca PKS, targowiska przy Tysiąclecia, szpitala im. Jana Bożego czy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

W przypadku drugiego są to: Bystrzyca (od Piłsudskiego do Unii Lubelskiej), Unii Lubelskiej (od mostu na Bystrzycy do Zygmuntowskich), Zygmuntowskie, Piłsudskiego (od Zygmuntowskich do mostu na Bystrzycy). To okolice dwóch lubelskich stadionów: lekkoatletycznego oraz żużlowego.