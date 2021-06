Parkowanie za kasę. Zakończyły się prace przy poszerzeniu strefy płatnego parkowania. Przy m.in. Lubartowskiej zaczną działać parkomaty

Strefa płatnego parkowania działa w dni powszednie w godz. 8 - 18. Podstrefa „D” obejmuje dwa obszary. Granicę pierwszego wyznaczają ulice: Tysiąclecia (bez tej ulicy) od Unii Lubelskiej do Lubartowskiej, Solidarności (bez tej ulicy) od Lubartowskiej do Prusa, Prusa (bez tej ulicy), Jaczewskiego, Obywatelska, Unicka (bez tej ulicy), Podzamcze (bez tej ulicy), Lwowska (bez tej ulicy) od Podzamcze do ronda Dmowskiego. Tym samym trzeba będzie płacić za parkowanie m.in. w rejonie dworca PKS, targowiska przy Tysiąclecia, szpitala im. Jana Bożego czy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

W przypadku drugiego obszaru są to: Bystrzyca (od Piłsudskiego do Unii Lubelskiej), Unii Lubelskiej (od mostu na Bystrzycy do Zygmuntowskich), Zygmuntowskie, Piłsudskiego (od Zygmuntowskich do mostu na Bystrzycy). To okolice dwóch lubelskich stadionów: lekkoatletycznego oraz żużlowego.

Łącznie wyznaczono 436 miejsc parkingowych. Opłaty w podstrefie strefie D będą takie same jak w podstrefie C. Za pierwszą godzinę kierowcy zapłacą 2 zł, za drugą - 2,4 zł, za trzecią - 2,8 zł z za czwartą i każdą kolejną – ponownie 2 zł.