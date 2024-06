Uczta dla duszy i podniebienia. Za nami Ogólnopolski Turniej Nalewek i Kuchni Kresowej [ZDJĘCIA]

Jeśli na dobrej biesiadzie powinny być suto zastawione stoły i goście i gościnie w humorach, których nie pokrzyżowała nawet nagła ulewa, Dwór Anna ma na swoim koncie kolejną udaną imprezę. W rocznicę ćwierćwiecza działalności odbyła się tam już 16. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek i Kuchni Kresowej.

– Robimy to z pasją i dla ludzi. Kochamy to, co robimy, i kochamy ludzi, kochamy się wspólnie spotykać. Coś dobrego robimy dla ludzi, nie? W naszym przypadku tak to chyba wygląda i wiedzą o tym wszyscy tutaj – osoby nie tylko z województwa, ale i z całej Polski. Jesteśmy więc ambasadorami naszego regionu, bo mówi się o nim w całym kraju - zapewnia Kazimierz Gajek, gospodarz przyjęcia.