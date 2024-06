Wielkie pieniądze na wielkie burzenie. Znamy oferty rozbiórki biurowca przy ul. Leszczyńskiego

Burzliwe losy miejskiego biurowca przy ul. Leszczyńskiego 20-22 zaczęły się w 2021 r., choć wtedy jeszcze nic nie zapowiadało komplikacji. Zapowiadały się za to wielkie zmiany – Ratusz podpisał umowę z Budimeksem na wyburzenie nienadającego się do użytku miejskiego budynku oraz wybudowanie nowego. Wizja była atrakcyjna: nowoczesny, siedmiokondygnacyjny gmach o powierzchni biurowej 7,6 tys. mkw., którą miała zająć ponad jedna trzecia wszystkich urzędników i urzędniczek (570 osób), a to wszystko za ok. 83 mln. Lista spodziewanych korzyści była jeszcze dłuższa – wybudowanie nowej siedziby dla 11 wydziałów i biur miało odciążyć miejską kasę.

Od tamtych wizji minęły trzy lata, a stary budynek urzędu stoi w niezmienionej postaci – jedyną różnicą jest to, że wydziały przeniosły się do wynajmowanych pomieszczeń biurowych przy ul. Spokojnej 2. Wszystko przez to, że Budimex w 2022 r., na nieco ponad rok przed terminem oddania nowego biurowca do użytku, zrezygnował z umowy. Powodem był wzrost cen materiałów budowlanych, przez który oferta stała się dla wykonawcy nieopłacalna. Ratusz musiałby dołożyć wówczas przynajmniej 20 mln zł. Finalnie Budimex wykonał prace przygotowawcze obejmujące m.in. wycinkę drzew i przygotowanie dokumentacji, za co dostał niecałe 104 tys. zł.