W PZL-Świdnik uruchomiono linię produkcyjną śmigłowców AW149. Zobacz zdjęcia

- To kluczowa inwestycja dla naszego zakładu - nie ma wątpliwości Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik.

Chodzi o oficjalnie uruchomioną tam we wtorek (4 czerwca) linię produkcyjną śmigłowców AW149. Przypomnijmy, że w lipcu 2022 r. świdnicka firma otrzymała od Ministerstwa Obrony Narodowej wart 8,25 mld zł brutto kontrakt na dostawę tych 32 maszyn. Mają one zasilić zasoby 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Pierwsze dwa z nich przekazano do jednostki już w październiku 2023 r. Zostały jednak wyprodukowane we włoskim Vergiate, gdzie zlokalizowany jest jeden z zakładów Leonardo Helicopters. W skład tego koncernu wchodzi też PZL-Świdnik. Do marca 2024 r. do służby trafiły w sumie cztery wiropłaty. Aby śmigłowce mogły być montowane na Lubelszczyźnie, konieczne było przygotowanie odpowiedniej infrastruktury, w szczególności generalny remont obiektu, w którym mieści się teraz kompletna linia produkcyjna helikopterów. Ale także zakup narzędzi i urządzeń naziemnych.