Woda i ścieki w górę. W tym roku mogą być w Lublinie nawet dwie podwyżki stawek opłat

To RZGW, czyli lubelski oddział Wód Polskich rozstrzygnie czy będzie podwyżka. I jaką będzie miała ostatecznie skalę. MPWiK chce aby lublinianie za metr sześcienny wody i ścieków płacili po zmianie 12,30 zł (woda 5,26 zł, ścieki – 7,04 zł). Obecnie jest to 9,39 zł.

Na podwyżkę w takiej skali MPWiK raczej nie ma co liczyć. - Lublin czy Zamość chciałyby podwyżek rzędu 40-50 proc. To żądania zupełnie nieadekwatne nawet do trudnej sytuacji gospodarczej. Odbieramy to jako próbę manipulacji, na którą nie możemy się zgodzić – przekonywał pod koniec lipca w wywiadzie dla Business Insider Przemysław Daca, prezes Wód Polskich. Dodał jednocześnie, że zaakceptowane do tej pory przez Wody Polskie podwyżki stawek dla innych spółek wodno-kanalizacyjnych w kraju są rzędu 10 proc.