Wydłuża się droga dworca autobusowego do zabytku. Decyzja konserwatora może zapaść pod koniec stycznia 2022 r. Artur Jurkowski

fot. Małgorzata Genca

Mający nieco ponad pół wieku dworzec autobusowy przy al. Tysiąclecia ma trafić do rejestru zabytków. - To jeden z najlepiej zachowanych przykładów modernizmu w architekturze – argumentuje lubelski konserwator zabytków. – Dworzec już jest chroniony i to wystarczy – przekonuje właściciel obiektu i dodatkowo zlecił wykonanie ekspertyzy dotyczącej „walorów architektonicznych dworca”.