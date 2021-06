Zwierzęta obdarte ze skóry wisiały na słońcu. Odór zaniepokoił sąsiadów. Szczątki lisów zostały zutylizowane

We wtorek właściciel nieruchomości przyszedł do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie i potwierdził uprzątnięcie zwłok. – Przedstawił dokumenty potwierdzające ich przekazanie do utylizacji – potwierdza lek. wet. Tomasz Brzana, zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Lublinie.

Po odkryciu suszarni inspekcja rozpoczęła poszukiwanie fermy, z której mogą pochodzić lisy. Trwa kontrola hodowli w powiecie lubelskim.