100 mieszkań komunalnych na Felinie. Inwestycja pochłonie 15 mln zł. Kiedy bloki będą gotowe?

To zupełnie nowa inicjatywa. Miasto chce wprowadzić ją do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Koszt inwestycji jest szacowany na 15 mln zł, a realizacja jest przewidziana w ciągu najbliższych trzech lat. Z czego w 2021 r. ma trafić na ten cel 100 tys. zł, w 2022 – 7 mln zł a w 2023 r – 7,9 mln zł. Przy czym nie wszystkie pieniądze ratusz będzie musiał wyłożyć z własnej kieszeni.

W lipcu 2017 r. ZNK oddało do zasiedlenia 120 mieszkań komunalnych w trzech blokach. Stanęły przy ul. Zygmunta Augusta. Każdy budynek miał trzy piętra. Wraz z nimi powstały dwa place zabaw dla dzieci, a ponadto cztery parkingi z miejscami dla łącznie 123 aut.

Pod inwestycję ma trafić działka o powierzchni 75 arów położona na Felinie, między ul. Królowej Jadwigi a Królowej Bony. – To teren po sąsiedzku naszej ostatniej inwestycji – precyzje Bilik.

Do budowy mieszkań na Felinie przygotowuje się też komunalny TBS „Nowy Dom”. Pod koniec 2020 r. spółka dostała od miasta pięć działek o łącznej powierzchni 0,98 ha, znajdują się na terenie, którego granice wyznaczają ulice Królowej Bony, Wł. Jagiełły, Królowej Jadwigi i Zygmunta Augusta. Miasto przekazując działki szacowało, że może tam stanąć od dwóch do pięciu bloków z nawet 150 mieszkaniami.

– Potrzebujemy „od ręki” 500 mieszkań dla osób z prawomocnymi wyrokami sądowymi z uprawnieniami do lokalu socjalnego i kolejnych 300 dla najemców „z wykazu”. W tej sytuacji każda liczba mieszkań w naszej dyspozycji jest znacząca – mówi Ewa Lipińska, dyrektor Wydz. Spraw Mieszkaniowych UM Lublin.

Pod koniec 2020 r. ratusz zapowiedział, że teren pod budowę bloków dostanie też Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Grunty miały być wniesione do spółki aportem na początku tego roku. Mówiło się o półhektarowej działce na Tatarach. Ale na razie nic z tego nie wyszło. - Działka planowana dotychczas do przekazania jest w trakcie weryfikacji i nie została na ten moment jeszcze zaopiniowana jako możliwa do przekazania spółce – wyjaśnia Góźdź.