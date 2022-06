Dechrystianizacja to nie utrata wiary lecz rozsądku. Felieton redaktora naczelnego Kuriera Lubelskiego Wojciech Pokora

Fot. Małgorzata Genca

217 nowych księży diecezjalnych wyświęcono w tym roku w Polsce. O 47 mniej niż w ubiegłym roku. W Lublinie w minioną sobotę świecenia kapłańskie przyjęło 4 diakonów. Mało? Jeśli porównać z diecezją tarnowską, gdzie wyświęcono 17 księży, to mało. Ale gdy spojrzeć np. na warmińską, gdzie nie było w tym roku żadnego kandydata do święceń, to mamy 400 proc. więcej. Statystyka. Jednak tu chodzi o coś więcej niż ona. Problemem jest postępująca dechrystianizacja.