Jazzowy żywioł w Klubie Muzycznym CSK w Lublinie Michał Dybaczewski

nadesłane

Co się dzieje gdy w jednym czasie i w jednym miejscu spotyka się pięciu jazzowych liderów? Ano dużo – ile konkretnie i w jakiej formie? A to już trzeba przyjść w czwartek wieczorem do Klubu Muzycznego CSK, gdzie pięć żywiołów spotka się w formule zwanej New Brand Quintet.