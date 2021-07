Lubelskie. Palisz w piecu? Spisz się, bo zapłacisz grube tysiące

Mamy nowy obowiązek. Od 1 lipca ruszyło przyjmowania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W pewnym uproszczeniu chodzi o stworzenie bazy danych czym Polacy ogrzewają domy i z jakiego paliwa przy tym ogrzewaniu korzystają.

Trzeba się śpieszyć. - Na wysłanie deklaracji właściciele lub zarządcy budynków będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących – mówi Blanka Rdest-Dudak, z-ca dyrektora Wydz. Ochrony Środowiska UM Lublin.

Tak to wygada w przypadku istniejących już budynków. Inaczej jest z nowymi obiektami.

– W przypadku nowopowstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Również przy wymianie źródła ciepła na nowe taką deklarację trzeba złożyć w terminie do 14 dni – informuje Rdest–Dudak.

Deklarację można składać na dwa sposoby. Właściciel lub zarządca budynku może to zrobić elektronicznie (do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego) lub w formie papierowej – do gminy.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym czasie może narazić nas na grzywnę. Jej wysokość sięga 5 tys. zł.