Lublin: Trzęsienie ziemi w komunikacji miejskiej. Chodzi o bilety. Od jesieni wejdzie nowy sposób płacenia za podróże

- Chodzi też o to, aby komunikacja stała się konkurencyjną do innych środków przemieszczania, głównie na krótkich dystansach: rower, hulajnoga, bolty – argumentuje Malec. I dodaje: - Taryfa przystankowa jest nowością w skali Polski i Europy. Sprowadza się do zasady: tle płacisz, ile jedziesz.

- Więcej znajdziemy argumentów, aby zmianę nazwać obniżką – ripostuje Malec.

Radni opozycji dostrzegli również korzyści zmian. - Plusy to obniżka cen za bilety dla turystów, możliwość płacenia kartą. Wątpliwości – bilet przystankowy waha się do 80 do 4,20 zł a obecny bilet 30 minutowy to wydatek 3,20 zł i uprawnia on do przejechania całej trasy - wylicza Marcin Jakóbczyk, radny PiS. I postuluje: - Może dołożyć nowe bilety bez likwidacji obecnych, co zwiększy możliwość wyboru dla pasażerów.