Pamiętajmy o wiernym obrońcy Lublina

Wojna do Lublina dotarła szybko. Wydaje się, że miasto w centralnej wówczas Polsce, powinno być wolne od działań wojennych dużo dłużej niż miejsca, które do dziś kojarzą nam się z wybuchem wojny – Westerplatte i Wieluń. Jednak już 1 września nad Lublinem pojawił się pierwszy niemiecki samolot zwiadowczy, który zwiastował bombardowania. I faktycznie, już na drugi dzień rano Lublin znalazł się w zasięgu bomb Luftwaffe. Pierwsze bombardowanie dotknęło ulic zlokalizowanych w obrębie Lubelskiej Wytwórni Samolotów, która była głównym celem nalotów. Ucierpiała robotnicza dzielnica Dziesiąta – ulice Topolowa, Kwiatowa i Szańcowa oraz centrum miasta – ulice Lipowa, Narutowicza, Głęboka, Rusałki, Piłsudskiego, a dalej Łęczyńska, Fabryczna i Lotnicza. Zbombardowano również sportowe lotnisko w Świdniku. W sumie tego dnia od bomb i podczas ostrzeliwania ulic z broni maszynowej w którą wyposażone były samoloty, zginęło ok. 200 osób. Wstrząsające relacje świadków tego bombardowania można przeczytać w reportażu Michała Dybaczewskiego pt. „Dnia drugiego września roku pamiętnego”, który publikowaliśmy w ubiegłotygodniowym magazynie Kuriera Lubelskiego, ale który jest dostępny na naszym portalu. Polecam, bo to wstrząsająca lektura, pozwalająca odczuć grozę wojny. Przytoczę tylko jeden cytat, bo ma on znaczenie dla wymowy mojego felietonu.