Rada Języka Polskiego potrząsa kwiatem. Felieton Jacka Borkowicza

Jak wygląda stereotyp Rady? To grono szacownych, szpakowatych panów, czasem wzbogacone bukietem nie mniej szacownych dam, ale tutaj już trochę wychodzimy ze stereotypu. Otóż ci dżentelmeni, odziani w tweedowe marynarki, siedząc w klubowych fotelach, obitych skórą jakiegoś zwierza ubitego na safari, palą fajki nabite najlepszym tytoniem. A w przerwach między kolejnymi kółkami dymu, ulatującymi z cybucha, wygłaszają opinie. Apollińskie, wolne od nacisków. Niech sobie świat za oknem klubu pędzi na złamanie karku, my wiemy swoje i spokojnie, z rozwagą, ale stanowczo, przypominamy i przypominać będziemy temu nieroztropnemu światu, jak naprawdę wygląda hierarchia prawd. On, tzn. świat, zapewne nas nie posłucha, ale my i tak powiemy, co do nas należy. Od tego jesteśmy.

Wiele wskazuje na to, że Rada Języka Polskiego od jakiegoś czasu ma już serdecznie dość takiego jej szufladkowania. Obmierzły nam - zdaje się mówić zbiorowy głos tego gremium - uśmieszki wnucząt i ich rówieśników, zza półdomkniętych drzwi domowej imprezki śledzące nasz dyskretny pochód ku toalecie. A my nie chcemy być grzecznymi sta-ruszkami, nie damy się upupić w stereotypie. „Dupa, dupa, dupa!” - mogliby teraz ci panowie powtórzyć za Gombrowiczem, który ich staraniem (i słusznie) trafił do kanonu szkolnych lektur.