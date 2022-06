Środa z Instytutem Europy Środkowej: Lekcje z Bałkanów dla Ukrainy

Analiza integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, która trwa od końca lat 90. ubiegłego wieku, wskazuje na utrwalający się podział na państwa biedne i bogate. Wskaźniki dotyczące poziomu życia (PKB per capita, Human Development Index czy Actual Individual Consumption) oraz siły gospodarki (PKB, Economic Complexity Index czy handlu zagranicznego) wyraźnie pokazują, że lepiej integrować się z Unią Europejską jako państwo silne i bogate niż słabe i ubogie.

Analizując dynamikę PKB per capita, łatwo można zauważyć, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat największy skok gospodarczy – w porównaniu z 2000 r. – miał miejsce w gospodarkach peryferyjnych, tj. w Europie Wschodniej i na Bałkanach Zachodnich, a kolejno w trzech państwach, które przystąpiły do UE w latach 2007 oraz 2011. Choć najmniejszy wzrost PKB per capita odnotowano w „starej UE”, to dystans pomiędzy starymi i nowymi państwami członkowskimi UE oraz państwami pozostającymi na obrzeżach UE (w tym Ukrainą) utrzymał się. Inny wskaźnik – Human Development Index – wskazuje natomiast, że ostatnie dwadzieścia lat przyniosło najwięcej korzyści państwom członkowskim UE. W tym wypadku dystans pomiędzy UE a państwami Bałkanów Zachodnich oraz Europy Wschodniej powiększył się. Biorąc pod uwagę dwa powyższe wskaźniki oraz Rzeczywistą Konsumpcję Indywidualną (Actual Individual Consumption), można zauważyć znaczną różnicę w poziomie życia pomiędzy społeczeństwami porównywanych regionów. Różnice te z jednej strony się utrzymują, z drugiej – zmieniają się nieznacznie na korzyść krajów peryferyjnych i półperyferyjnych. Zmiana ta jest bardzo powolna, co oznacza, że w praktyce wyrównanie poziomów życia zajmuje wiele dziesięcioleci – jest to okres, który wymyka się nawet abstrakcyjnym próbom prognoz społecznych, ekonomicznych, politycznych czy innych.