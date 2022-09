Te winy się nie przedawniają. Felieton redaktora naczelnego Kuriera Lubelskiego

Co prawda pojawiają się głosy, że Polska w 1953 roku zrzekła się reparacji, z najsłynniejszym w ostatnich dniach cytatem: „W jakiej formie się zrzekliśmy? W takiej, że się zrzekliśmy”, jednak śladu po takim działaniu nie ma. Mało tego, w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich z lat 1953-56 nie ma opublikowanej uchwały o zrzeczeniu się przez Polskę praw do reparacji. Poza tym, 27 września 1969 r. rząd PRL złożył w ONZ dokument, który zawierał żądanie spłaty przez Niemcy należnych Polakom odszkodowań wojennych. Można go przeczytać na stronie 507 raportu. Czytamy w nim m.in. „Ustawodawstwo obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec w sprawie odszkodowań dla ofiar nazistowskich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości dyskryminuje obywateli niektórych państw, w tym Polski”. Dalej czytamy, że rząd RFN utrzymywał (pod koniec lat 60.), że roszczenia o odszkodowanie ze strony obywateli polskich są przedwczesne. Teraz na szczęście nie da się uzasadnić, że są zbyt późne, bowiem prawo międzynarodowe nie uznaje instytucji przedawnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Nie uznaje zatem przedawnienia odszkodowań z tytułu takich zbrodni.

Raport jest ważnym świadectwem niemieckich zbrodni na obywatelach Rzeczpospolitej, uzmysławiającym czytelnikowi z jaką maszyną śmierci mieliśmy do czynienia. Warto go przejrzeć także pod kątem opisanych w nim miejsc na Lubelszczyźnie, bo pamięć o wielu z tych zbrodni uległa zatarciu, lub kultywowana jest jedynie lokalnie.

Jedną z pierwszych masowych akcji likwidacyjnych była akcja „Inteligencja” (Intelligenzaktion, AB) polegającą na wyeliminowaniu osób, które mogłyby uniemożliwić germanizację podbitych ziem. W ramach tej akcji śmierć poniosło co najmniej 100 tys. osób. Najbardziej znanymi aktem tego ludobójstwa były mordy na profesorach w Krakowie i Lwowie. Na Lubelszczyźnie w ramach akcji doszło do egzekucji m.in. w Lublinie (Rury Jezuickie), gdzie zamorodowano ok. 500 osób, oraz w Chełmie (Kumowa Dolina), gdzie w pierwszych dniach lipca 1940 roku zamordowano 115 osób, głównie przedstawicieli inteligencji, aresztowanych w powiatach chełmskim, krasnostawskim i zamojskim. Również w Chełmie doszło do masowych mordów w ramach innej akcji – tzw. Aktion T4 lub Aktion E, która miała na celu wymordowanie osób chorych psychicznie. W styczniu 1940 roku do szpitala psychiatrycznego w Chełmie przyjechał oddział SS, który zamordował 304 mężczyzn, 128 kobiet i 18 dzieci.