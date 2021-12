Ukraiński kierowca był wdzięczny inspektorom ITD za zatrzymanie do kontroli. Sprawdź, dlaczego RG

Kierowca ukraińskiego pojazdu był wdzięczny inspektorom, którzy zatrzymali go do kontroli. Łożysko prowadzonego przez niego zestawu było rozgrzane do 458 stopni. Gdyby nie inspektorzy, mogłoby dojść do zapłonu naczepy, utraty ładunku, a może i całego pojazdu.