Uwaga kierowcy! Na drogach Lubelszczyzny trwa policyjna akcja „Prędkość”

W pierwszym kwartale tego roku na Lubelskich drogach doszło do 149 wypadków drogowych, w których zginęło 29 osób, a 160 zostało rannych. Główną przyczyną wypadków z winy kierujących było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

- Apelujemy o rozsądek! Brawura i ryzykowne zachowania mogą prowadzić do tragedii. Pamiętajmy, że prędkość należy dostosować nie tylko do oznakowania, ale przede wszystkim do warunków ruchu na drodze - zaznacza policja.