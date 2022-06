Wędkarze potrzebują podestów nad zalewem. Prezydent Zamościa prośbie nie odmówił

- To taki mój pomysł, połączony z pasją – mówił przewodniczący Spozowski, podczas ostatnich obrad zamojskiej Rady Miejskiej (odbyły się one 30 maja). - Chodzi o to, żeby nasz zalew doprowadzić do takiego stanu, aby rozpoczęła się tam także turystyka wędkarska. Warto zrobić przy brzegu betonowe pomosty. Mogłyby z nich korzystać także osoby niepełnosprawne.