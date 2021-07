Wraz z początkiem lipca Centralny Plac Zabaw rozpoczyna sezon

Centralny Plac Zabaw to interdyscyplinarny projekt, który już na stałe wpisał się w kalendarz wakacyjnych imprez w mieście. Głównym jego punktem dowodzenia jest Centrum Kultury w Lublinie, znajdujące się w samym sercu miasta, w zabytkowym XVIII-wiecznym budynku, którego centralną cześć stanowi zielony Wirydarz ze sceną teatralno-koncertową. W tym roku jednak projekt rozrósł się terytorialnie i wydarzenia będą odbywać się także w Domu Kultury Kalinowszczyzna oraz Domu Kultury Przyjaźni.

– We współpracy z lokalną społecznością będziemy aranżować przestrzeń plenerową przy DK-ach, z wykorzystaniem zieleni i natury, kultury i sztuki, tak by uatrakcyjnić te miejsca, zaznaczyć naszą obecność i uprzyjemnić czas mieszkańcom – informują organizatorzy i zapowiadają, że każdy może włączyć się do prowadzonych działań artystycznych, animacyjnych czy edukacyjnych, takich jak pokazy, warsztaty, projekcje filmowe, spektakle, koncerty czy imprezy, adresowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta, zarówno tych młodszych, jak i starszych.