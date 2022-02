„Za Gierka zjem cukierka, a za Kani, ani, ani”. Historia dożynkowej wizyty, która… się nie odbyła

- Zawsze to wszystko było ciekawe. Gierek przed 1980 r. przecież kilka razy odwiedzał Zamość i dużo się o tym w mieście mówiło - opowiada 75-letni Roman Sawa, mieszkaniec tego miasta. - Pamiętam, że m.in. wizytował miejscowe zakłady, rozmawiał z załogami, partyjnymi działaczami. Byłem także na zamojskim Starym Mieście, gdy Gierek po nim spacerował w otoczeniu świty. Pamiętam, że mówił wówczas do zebranych: „towarzysze, towarzysze” i podawał po kolei zebranym rękę. Ja tam stałem, bo jestem takim trochę łazikiem. I wtedy Gierek uścisnął także moją rękę, chociaż... towarzyszem nie byłem. A na dożynki centralne do Zamościa jednak nie dotarł.