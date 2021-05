Zarząd województwa lubelskiego chwali się sukcesami na półmetku kadencji. Opozycja: My to zaczęliśmy

Sławomir Sosnowski, radny PSL i poprzednik Jarosława Stawiarskiego na stanowisku marszałka ocenia, że mówienie o słabym wydatkowaniu unijnych pieniędzy przez poprzedni zarząd to „wciskanie fałszu”. - Do 2018 roku zakontraktowaliśmy więcej niż 75 proc. środków z RPO – zaznacza. Podkreśla też, że większość realizowanych obecnie inwestycji, np. drogowych, swoje początki miało jeszcze za rządów koalicji PO-PSL. - To my pozyskaliśmy np. pieniądze na remont muzeum w Kozłówce. To my wyprowadziliśmy na prostą inwestycję w Centrum Onkologii – wylicza.