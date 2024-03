Coraz bliżej obwodnicy miasta Tarnogród. Został ogłoszony przetarg

- Przez lata na lubelskich drogach wojewódzkich nie budowano obwodnic. To błąd, o którym mówiliśmy od dawna. Teraz to zmieniamy, bo obwodnice to nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast, ale również potężny impuls do rozwoju ekonomicznego, kulturalnego i turystycznego całego regionu! Jestem szczęśliwy i dumny, że inwestycja, wyczekiwana przez pokolenia mieszkańców Tarnogrodu - dziś nabiera realnych kształtów - podsumował wicemarszałek województwa lubelskiego.