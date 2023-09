Coraz szybciej do wschodniej granicy. Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego jest już gotowa

Powstały również dwa węzły drogowe: Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17.

Umowa podstawowa opiewała na ok. 193,5 mln zł, natomiast wartość zamówienia uzupełniającego (dobudowa drugiej jezdni) to ok. 74 mln zł. Inwestycja została realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 i dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 118,8 mln zł.