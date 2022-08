Lubelskie. 2 osoby ranne w wypadku na drodze nr 17. Utrudnienia w ruchu

Do zdarzenia doszło o godz. 16:44 w miejscowości Fajsławice na drodze z miejscowości Piaski do Krasnegostawu. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Samochód uderzony w bok wjechał do rowu. Dwie osoby są ranne.

AKTUALIZACJA: Zablokowany jest jedynie pas ruchu w kierunku miasta Krasnystaw. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Wg przewidywań, utrudnienia w ruchu potrwają niemal do 20.