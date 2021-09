Nowy dworzec wychodzi z ziemi. Widać już jak duży będzie główny obiekt przy ul. Dworcowej

Lublinianie mogą już zobaczyć jaką wielkość będzie miał główny gmach nowego dworca dla komunikacji autobusowej, który powstaje przy ul. Dworcowej. Wykonawca przystąpił do prac betoniarskich. - Na budynku głównym trwa wykonywanie płyty fundamentowej, ścian i słupów żelbetowych oraz rozpoczęto szalowanie stropu – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

To kolejny etap inwestycji, która ruszyła z początkiem tego roku. – Zakończyły się prace przy wykopach pod fundamenty nowego budynku dworca. Wykop odwodniono i zabezpieczono przed napływem wody gruntowej poprzez zamontowanie ścianek szczelnych. Wykonano też prace związane z palowaniem płyty fundamentowej – precyzuje Góźdź.

Równolegle do tych robót wykonywane są elementy niezbędne do budowy samego gmachu. Chodzi o filary, na których będzie opierało się zadaszenie. Powstają w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mają być gotowe do końca lutego 2022 r.