Osmolice „odcięte” od Lublina. Drogowcy zamknęli dwa mosty na Bystrzycy. – Żeby dowieźć dziecko do szkoły jadę 100 km – mówi Czytelniczka

– Próbujemy jakoś wyjść z tego klinczu, z tej opresji – przekonuje Barbara Zdybel, wójt gminy Strzyżewice pod Lublinem. I dodaje: - Wszystko przez to, że komuś zabrakło wyobraźni.

Chodzi o problem jaki drogowcy zgotowali ludziom z Osmolic i okolicznych miejscowości. Mieszkańcy Osmolic, aby dojechać do Lublina, mają do wyboru dwie drogi. Jedna prowadzi przez Kolonię Prawiedniki, a do Lublina wjeżdża się przez ul. Prawiednicką. Druga z tras wiedzie przez Żabią Wolę, Polanów i następnie do ul. Osmolickiej. Bez względu na to, którą drogę kierowcy wybiorą, muszą przedostać się na drugą stronę Bystrzycy. Mosty są w Osmolicach oraz na ul. Prawiednickiej. Problem w tym, że oba zostały zamknięte. Ten na ul. Prawiednickiej jeszcze w maju z powodu budowy pętli nawrotowej dla lubelskiej komunikacji miejskiej. Przeprawa w Osmolicach jest nieczynna zaś od początku września.