Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Łęczna fetowała awans Górnika do PKO Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Łęczna fetowała awans Górnika do PKO Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia Awans jest nasz - śpiewali piłkarze i kibice Górnika Łęczna na miejskim rynku nazajutrz po zwycięstwie zielono-czarnych w finale baraży o PKO Ekstraklasę. Wspólnie fetowanie powrotu łęczyńskiej drużyny do krajowej elity trwało kilkadziesiąt minut.

📢 Szpilki, koszulka piłkarska Lazio Rzym lub maseczka ochronna. Zobacz przedmioty, które mogą być Twoje za darmo Telewizor, książki Elizy Orzeszkowej lub buty piłkarskie? Proszę bardzo. Przedmioty, które mogą wydawać się bezużyteczne są do wzięcia za darmo w serwisie OLX. Zobacz najnowsze oferty. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Rowerowy weekend na malowniczej Ziemi Chełmskiej razem z Maratonami Kresowymi MBT. Walczyli o Puchar Lubelszczyzny. Zobacz relację Przez dwa dni, w minioną upalną sobotę i niedzielę, na terenie malowniczej Ziemi Chełmskiej odbywał się niesamowity wyścig Maratonów Kresowych MBT. Po raz pierwszy na trasie wyścigu znalazły się Wojsławice, gdzie rozpoczął się wyścig w sobotę. W niedzielę zawodnicy ścigali się na terenie gminy Żmudź, sąsiadującej z gminą Wojsławice.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Łęczna. Gorące przywitanie zawodników Górnika na rynku. Mieszkańcy wiwatowali. Zobacz nagrania wideo Piłkarze Górnika Łęczna zakończyli sezon 2020/21 promocją do PKO Ekstraklasy. Dla zielono-czarnych był to trzeci w historii klubu awans do krajowej elity. "Górnicy" wywalczyli sukces w niedzielny wieczór podczas meczu w Łodzi, a nazajutrz spotkali się na rynku w Łęcznej z kibicami na wspólnej fecie.

📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia [22.06.2021] W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać. 📢 Jezdnia na wiadukcie Poniatowskiego pełna dziur. Ale ma się to zmienić. I to naprawdę szybko Jezdnia na wiadukcie Poniatowskiego ma być wyremontowana. To jedna z najbardziej dziurawych dróg w Lublinie. Inwestycja zostanie włączona do projektu przebudowy Racławickich, Lipowej i Poniatowskiego. A to oznacza, że po jezdni równej jak stół kierowcy pojadą najpóźniej na początku sierpnia. 📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [22.06.2021] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

📢 Miliardy na inwestycje w samorządach. To nowa propozycja w ramach Polskiego Ładu Nawet 100 mld zł mają otrzymać samorządy w ramach Polskiego Ładu. Podczas wizyty w województwie lubelskim premier zapowiedział uruchomienie Programu Inwestycji Strategicznych. 📢 Zabawa była znakomita, upał nie przeszkodził. Zobacz fanów żużla na niedzielnym meczu Motoru Lublin ze Stalą Gorzów Na trybunach stadionu w Lublinie było w niedzielę wyjątkowo gorąco nie tylko ze względu na tropikalne upały. Emocje w meczu Motoru ze Stalą Gorzów dodatkowo rozgrzewały lubelskich kibiców. Zobaczcie galerię fanów żużla, którzy znowu fantastycznie się bawili!

📢 Chełm. Widowiskowa parada ulicami miasta, koncerty i zbiórka krwi. Ponad 400 motocyklistów przyjechało na piknik do Kumowej Doliny Ponad 400 motocyklistów z całego województwa lubelskiego zjawiło się w sobotę w amfiteatrze w Kumowej Dolinie, aby wziąć udział w chełmskim MotoPikniku/MotoKropla Chełm 2021 zorganizowanym przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu.

📢 Czy żużlowcy Motoru Lublin zasłużyli na wysokie oceny? Zobacz noty za mecz ze Stalą Gorzów Nie udało się odrobić strat z pierwszego meczu i zdobyć punkt bonusowy, ale zwycięstwo ze Stalą Gorzów powinno bardzo cieszyć, bo rywale byli bliscy wywiezienia z Lublina kompletu punktów. W drużynie Motoru nikt nie zrobił dwucyfrowego wyniku, a na jakie oceny zasłużyli poszczególni żużlowcy "Koziołków". Wejdźcie do galerii i sprawdźcie, jakie noty wystawiliśmy im za zwycięstwo ze Stalą. Zgadzacie się?

📢 Gdzie w Lublinie powstają nowe osiedla? Przegląd nadchodzących inwestycji mieszkaniowych od deweloperów [21.06] Gdzie w Lublinie w najbliższym czasie pojawią się nowe osiedla mieszkaniowe? Sprawdziliśmy to. Swoimi ustaleniami dzielimy się z Wami w galerii zdjęć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 To najlepsi z najlepszych. Uczniowie lubelskich szkół uhonorowani. Laury dla ponad pół tysiąca osób 545 uczniów wyróżnił Lublin w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. W poniedziałek (21 czerwca) ci, którzy odnieśli sukcesy w konkursach i olimpiadach otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość odbyła się w gmachu Trybunału Koronnego. 📢 Ranking przychodni zdrowia w Lublinie. Które placówki poleca najwięcej pacjentów? Zobacz Sprawdziliśmy, które lubelskie przychodnie cieszą się najlepszymi opiniami pacjentów. Pod uwagę braliśmy średnią ocen (minimum 4,5) wystawioną na Google. Sprawdź, do jakiego ośrodka zdrowia w Lublinie warto się udać, gdy Twoje zdrowie szwankuje. Oto TOP 10 najlepiej ocenianych przychodni w mieście! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Plenerowe miejscówki w Lublinie idealne na lato. Zobacz przegląd miejsc "pod chmurką" [21.06] Na mapie plenerowych miejscówek Lublina znajduje się kilka punktów, które koniecznie trzeba odwiedzić tego lata. Zrelaksujesz się tam na leżaku, wypijesz ulubionego drinka pod parasolem i skosztujesz ulubionej potrawy w towarzystwie znajomych. To wszystko przy akompaniamencie chillowych dźwięków. Jest też gratka dla fanów futbolu - mecze mistrzostw Europy obejrzysz pod chmurką! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i sprawdź nasze propozycje. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TOP 10 plaż w województwie lubelskim. Tutaj odpoczniesz w upalne dni. Zobacz koniecznie Upały doskwierają? W letnie dni najlepiej odpoczywa się nad wodą, dlatego przedstawiamy TOP 10 plaż w województwie lubelskim. Sprawdź, gdzie warto pojechać. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Lublin: Potężne stado dzików zaatakowało działkowicza. Mieszkańcy boją się nie tylko o uprawy, ale też o swoje życie Na mojej działce było z 50 dzików. 3 lochy z młodymi. W którymś momencie mały zakwiczał, a matka rzuciła się na mnie - mówił pan Wojciech Sztorc, który ma ogródek działkowy na Kalinie. To nie pierwszy taki przypadek. Dziki terroryzują ogródki działkowe i nikt nie chce pomóc mieszkańcom Lublina. 📢 Nowe połączenie z lubelskiego lotniska. W inauguracyjnym locie do Gdańska za sterami pani kapitan z Lublina 70 minut - tyle zajmuje lot z Lublina do Gdańska. W sobotę LOT zainaugurował połączenie między miastami, które w linii prostej dzieli 435 kilometrów. Za sterami turbośmigłowego bombardiera zasiadła kapitan Klaudia Gałuszka pochodząca z Lublina.

📢 Lubelskie: Dobra wiadomość dla podróżujących. Zamknięte do tej pory przejścia graniczne z Ukrainą zostaną otwarte Podróżujący z Polski na Ukrainę (oraz w przeciwnym kierunku) maja powody do radości. Zamknięte na czas pandemii przejścia graniczne w województwie lubelskim - w Zosinie i Dołhobyczowie - wznowią odprawy. 📢 Blisko 200 krzaków konopi indyjskich pod Radzyniem Podlaskim. Kryminalni wpadli na plantację marihuany Radzyńscy kryminalni zlikwidowali plantację konopi indyjskich. Zabezpieczonych zostało niemal 200 roślin, ponad 300 gram suszu konopi, a także nielegalny alkohol.

📢 Lublin. Nie będzie wakacji od odsiadki. Kryminalni zatrzymali zbiega poszukiwanego listem gończym Policjanci z Lublina zatrzymali 54-latka. Mężczyzna ma na koncie kilka przestępstw, m.in. usiłowanie zabójstwa 20 lat temu. Trafił za kratki, jednak po udzielonej mu przerwie w odbywaniu kary, chciał przedłużyć sobie "urlop" i nie powrócił do zakładu karnego.

📢 Polski Ład w Świdniku. Do polskich samorządów mają trafić miliardy złotych Miliardy złotych mają trafić do polskich samorządów w ramach Polskiego Ładu. W Świdniku premier Mateusz Morawiecki ogłosił Program Inwestycji Strategicznych. Jeszcze dziś odwiedzi Lublin, Niedźwiadę, Lubartów i Niedrzwicę. 📢 Autobusy też zaczynają wakacje. Na ulice wyjdzie mniej autobusów i trolejbusów. Ale to nie jedyne zmiany w komunikacji miejskiej Z drzwi autobusów i trolejbusów znikną informacje o limitach pasażerów obowiązujących w pojazdach. Znowu będzie mogło być zajętych 100 procent miejsc. Ale za to liczba kursów się zmniejszy. Od soboty (26 czerwca) wchodzą w życie letnie rozkłady jazdy w lubelskiej komunikacji miejskiej. 📢 Nie na policjanta, nie na wnuczka, ale na... łapanie oszusta: 21.06.2021. Nowa metoda cyberprzestępców na wyłudzanie danych i okradanie kont Gdy dzwoni do ciebie rzekomy pracownik Biura Informacji Kredytowej by zweryfikować twoje dane osobowe, bo ktoś na twoje konto próbuje zaciągnąć kredyt - wiedz, że to oszust. Twoje prawdziwe a nie urojone problemy zaczną się gdy podasz te dane, bo posługując się nimi ktoś zaciągnie przez Internet kredyt lub pożyczkę, którą będziesz musiał spłacić. Co zrobić w takiej sytuacji? Dokładnie to samo gdy spotkasz się z przypadkiem wyłudzenia pieniędzy metodą na wnuczka, na policjanta, czy na fachowca-konserwatora.

📢 Po meczu Motoru Lublin ze Stalą Gorzów: niespodziewany bohater gospodarzy (+ZDJĘCIA) Jechałem i patrzyłem tylko do przodu – mówił o zwycięstwie w 15. biegu Grigorij Łaguta. Rosjanin w decydującym wyścigu meczu ze Stalą Gorzów zatrzymał rozpędzonych gości i zapewnił lubelskiej drużynie wygraną 46:43. - Zdobyliśmy punkt bonusowy, co było dla nas najważniejsze – przyznał z kolei Szymon Woźniak, zdobywca siedmiu punktów dla gorzowian. 📢 Lublin: ACKiM UMCS Chatka Żaka wspólną przestrzenią kulturalną dla wszystkich lubelskich studentów Po wielu latach letargu kultowa lubelska Chatka Żaka budzi się do życia. W czwartek została powołana w niej Lubelska Przestrzeń Kultury Studenckiej - przestrzeń do wspólnego działania wszystkich studentów lubelskich uczelni wyższych we wszystkich możliwych formach aktywności kulturalnej.

📢 Zbigniew Boniek gratulował awansu do Ekstraklasy... piłkarkom Górnika Łęczna Wpadka prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek pogratulował w mediach społecznościowych awansu do PKO Ekstraklasy drużynie Górnika Łęczna. Problem w tym, że swoją wypowiedź skierował do... damskiego zespołu. W kierunku sternika PZPN popłynęła fala uszczypliwych komentarzy internautów.

📢 Nowy wójt Puław wybrany. W przedterminowych wyborach zwyciężył Kamil Lewandowski Kamil Lewandowski zwyciężył w niedzielnych wyborach na wójta gminy Puławy. 📢 Działali w strukturach grup przestępczych. Lubelska policja publikuje wizerunki poszukiwanych osób. Zobacz Policja w województwie lubelskim publikuje wizerunek osób, które poszukiwane są za złamanie art. 258 kodeksu karnego - zorganizowana grupa i związek przestępczy. Zdjęcia zostały opublikowane na stronie www.poszukiwani.policja.pl. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Po wakacjach czeka nas kolejna fala zakażeń? Epidemiolog: "Z pewnością. Rząd zbyt szybko zaczął luzować obostrzenia" Czy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym czeka nas powakacyjna fala zakażeń? Zdaniem poznańskiego epidemiologa i mikrobiologa dr. Tomasza Ozorowskiego, taka fala z pewnością się pojawi, co więcej może nastąpić ona dużo szybciej niż w ubiegłym roku. Powodem tego ma być zbyt szybkie zniesienie lockdownu i nowe, dużo bardziej zakaźne warianty koronawirusa.

📢 Górnik Łęczna wraca do ekstraklasy. Zielono-czarni pokonali w Łodzi ŁKS i zaliczyli drugi awans z rzędu Lubelszczyzna znów będzie mieć swojego reprezentanta w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Górnik do ostatniej kolejki walczył o baraże, a gdy do nich trafił, pokonał faworytów i odnalazł drogę do krajowej elity. W finale baraży zielono-czarni pokonali łódzki ŁKS 1:0. 📢 Górnik Łęczna walczy o ekstraklasę. Zobaczcie, jak wspierają go kibice! W niedzielny wieczór piłkarze Górnika Łęczna walczyli w Łodzi z tamtejszym ŁKS-em o awans do PKO Ekstraklasy. Z okazji ważnego i prestiżowego meczu w Łęcznej powstała specjalna strefa kibica. Fani zielono-czarnych wspólnie mogli przeżywać sportowe emocje. Przekonajcie się, jak to wyglądało! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Twierdza obroniona, ale emocje były olbrzymie! Motor Lublin pokonał Stal Gorzów Goście z Gorzowa dobrze wiedzieli, jak trudnym terenem jest lubelski tor, więc ich głównym celem była obrona 14-punktowej zaliczki z pierwszego spotkania z Motorem. Liderzy Stali, Bartosz Zmarzlik oraz Martin Vaculik wywiązali się ze swojego zadania i przypilnowali punktu bonusowego, a nawet byli bliscy wygranej przy Al. Zygmuntowskich. W ostatnim wyścigu na wysokości zadania stanął jednak Grigorij Łaguta i Rosjanin przypieczętował piąte, domowe zwycięstwo „Koziołków”.

📢 Powiat parczewski: 21-latek chciał wyprzedzić ciągnik, ale doprowadził do zderzenia. BMW wylądowało daleko w polu Do groźnej kolizji z udziałem osobówki i ciągnika rolniczego doszło w sobotę (19.06) w Siemieniu na drodze wojewódzkiej relacji Parczew - Lubartów. W wyniku zderzenia pojazdów, BMW dachowało i zatrzymało się dopiero na przydrożnym polu.

📢 III liga grupa IV zakończyła sezon 2020/21. Komu spadek, komu utrzymanie? Zobacz zdjęcia Dopiero w ostatniej kolejce sezonu 2020/21 w IV grupie III ligi poznaliśmy wszystkich spadkowiczów, którzy w kolejnych rozgrywkach zagrają na niższym szczeblu. Dwie drużyny rzutem na taśmę uratowały ligowy byt. 📢 Lublin: Lato w mieście? Upał najlepiej znosi się nad Zalewem Zemborzyckim. Zobacz słoneczną galerię Upały zostaną z nami przez cały tydzień. Jedni się cieszą, a drudzy mają już dość. Lato w mieście potrafi być uciążliwe i najlepiej znosi się je nad wodą. Mieszkańcy Lublina to wiedzą i chętnie odwiedzają Zalew Zemborzycki, a konkretniej - Słoneczny Wrotków. Takie temperatury sprzyjają opalaniu i kąpaniu się! Zachęcamy do obejrzenia naszej niedzielnej słonecznej galerii! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wyprzedaż garażowa w Lublinie. Co sprzedawali mieszkańcy? Sami zobaczcie W niedzielę na Targu pod Zamkiem była wyprzedaż garażowa. Mieszkańcy mogli się pozbyć rzeczy, których już nie potrzebują. Można było znaleźć cuda! Rowery, porcelanę, czy obraz. Choć było w niedzielę bardzo gorąco to kupujących, jak i sprzedających to nie odstraszyło. A co można jeszcze było znaleźć? Zobaczcie w naszej galerii! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lublin: Wielka akcja szczepień na Langiewicza. Pierwszą dawkę Pfizera dostało prawie 1500 osób Personel medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie wziął udział w akcji szczepień przeciwko COVID-19, zorganizowanej przez Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej. Przez sobotę i niedzielę w zakładowym punkcie szczepień udało się zaszczepić blisko 1500 osób.

📢 Tymi samochodami dojedziesz do celu. Auta z Białej Podlaskiej, które kupisz za mniej niż 5 tys. zł Szukasz sprawnego samochodu, który nie będzie drogi? Nie wiesz, jaki egzemplarz będzie odpowiedni dla początkującego kierowcy? Mamy dla Ciebie podpowiedź: w tym artykule znajdziesz oferty sprzedaży aut opublikowane w serwisie www.olx.pl. Za każdy z tych samochodów nie zapłacisz więcej niż 5 tys. zł. Zobacz najnowsze oferty z Białej Podlaskiej. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Szukasz działki pod Zamościem? Za te nieruchomości zapłacisz nie więcej niż 100 tys. zł Marzysz o budowie domu w okolicach Zamościa? Szukasz odpowiedniej działki? W tym artykule znajdziesz atrakcyjne nieruchomości w obrębie 5 km od miasta, za które zapłacisz nie więcej niż 100 tys. zł. Oferty opublikowano w serwisie www.otodom.pl. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Upał rozpieszczał lublinian. Bardzo gorąca galeria z centrum miasta. Zobaczcie Pierwszy upalny weekend tego roku bardzo ucieszył mieszkańców. Choć żar lał się nieba, a temperatury sięgały nawet 30 stopni to na lubelskich ulicach można było obserwować uśmiechnięte twarze i lody w rękach. Każdy szukał ochłody na swój sposób. Jak co roku dzieci wskakiwały do fontanny, a rodzice popijali w cieniu mrożone kawy. Prawdziwie letnia pogoda będzie nam towarzyszyć przez najbliższy tydzień. Niestety, po tak upalnych dniach będą nas czekały burze, a w następny weekend lekkie ochłodzenie.

📢 Tragedia w Białce w pow. parczewskim. Z jeziora wyłowiono ciało mężczyzny Do makabrycznego znaleziska doszło w niedzielne popołudnie (20.06). Niedaleko dmuchanego zamku na Jeziorze Bialskim (pow. parczewski) wyłowiono ciało mężczyzny.

📢 Powiat lubartowski: Zderzenie dwóch pojazdów w Kocku. Na miejsce leci śmigłowiec LPR Do zdarzenia doszło na DK 48 w miejscowości Kock. Na miejsce leci śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Sobotni spacer po upalnym Hrubieszowie. Zobacz zdjęcia W sobotę było bardzo gorąco, a my wybraliśmy się na spacer po ulicach Hrubieszowa. Na ulicach były raczej pustki. Chyba wszyscy ukrywali się przed wysoką temperaturą. My poszliśmy zobaczyć co słychać w mieście. Efekty zobaczycie w naszej galerii. Zapraszamy do oglądania!

📢 Poznaj najbardziej znanych lubelskich kapłanów. Słyszała o nich cała Polska! Słyszała o nich cała Polska. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najbardziej znanych kapłanów z Lublina. Koniecznie zobacz! 📢 Jest lato, więc musi być gorąco. Nie wszyscy są jednak z tego zadowoleni. MEMY Wreszcie są upały. Temperatura przekracza 30 stopni i skwar leje się z nieba. Jest lato, więc musi być ciepło, ale nie wszyscy są zadowoleni z takich upałów. Może jakieś memy na ochłodę? Koniecznie zobaczcie!

📢 Hiszpanie oszaleli? Dziennikarze prawie się pobili analizując gola Lewego Hiszpańscy dziennikarze El Chiringuito TV wpłynęli na nieznane dotąd wody piłkarskiej analizy. Dwaj mężczyźni postanowili przed kamerą odtworzyć bramkę Roberta Lewandowskiego w meczu z Hiszpanią, oraz starcie Polaka z obrońcą Aymerickiem Laporte. Nawet walka zawodników na boisku nie była jednak tak agresywna, a dziennikarze prawie pobili się w pracy.

📢 Parada Równości 2021 przeszła ulicami Warszawy [ZDJĘCIA] [WIDEO] Biedroń apeluje do opozycji W sobotę ulicami stolicy ruszyła tegoroczna Parada Równości. W tym roku wydarzenie objął patronatem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zdaniem szefa klubu radnych PiS Cezarego Jurkiewicza, Trzaskowski szuka poparcia „dla doraźnych korzyści politycznych”. Z kolei jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń zaapelował do opozycji, aby ta podpisała się pod postulatami dotyczącymi osób LGBT. 📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 "Biegnąca po falach" już po remoncie, w sobotę odbyło się wodowanie. Czy lublinianie też będą mogli wyruszyć nią w rejs? W sobotę, po dniach i nocach ciężkiej pracy, ''Biegnąca po falach" wyruszyła w swój rejs próbny po Zalewie Zemborzyckim. Wcześniej jacht pływał po Mazurach, ale wrócił, skąd pochodzi - czyli do Lublina. Niestety, nie na długo.

📢 Król disco polo urodził się w letniej kuchni na Podlasiu. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka w Gredelach [20.06.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. 📢 TOP 10 filmów kręconych w Lublinie. Czy wiesz, w których miejscach były kręcone? Sprawdź Wielu filmowców przyciąga stolica Lubelszczyzny. Szczególnie piękne Stare Miasto, historyczne budowle czy wyjątkowe miejsca, takie jak Państwowe Muzeum na Majdanku. W tym mieście powstało wiele filmów. Znasz je wszystkie?

📢 "Biała sobota" w Lublinie. Tym razem mieszkańcy mogli zbadać pieprzyki Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie zorganizował kolejną "Białą sobotę w SPSK 1". Tym razem mieszkańcy mogli się zbadać pieprzyki i znamiona pod względem czerniaka. Celem takich wydarzeń jest walka ze złośliwym nowotworem, który pojawia się na skórze.

📢 W sobotnim wypadku z ciągnikiem zginął lubartowski radny Robert Piętka Do tragicznego zdarzenia doszło popołudniu w sobotę. Jak podaje na swoim profilu OSP Wólka Rokicka, śmierć na miejscu poniósł członek ich jednostki Robert Piętka. 52-latek był też lubartowskim radnym. 📢 Gdzie wybrać się żeby popływać? TOP 10 największych jezior w województwie lubelskim TOP 10 największych jezior i zalewów województwa lubelskiego. Pewnie wiele razy wypoczywałeś nad "wielką wodą" w naszym regionie. Czy zastanawiałeś/łaś się które jezioro jest największe? Może spróbujesz odgadnąć? Oto ranking zbiorników wg powierzchni lustra wody (dane WUS).

📢 Już nie rzepak, a maki! Nowa moda na Instagramie. Zobacz najpiękniejsze zdjęcia Niemal co sezon pojawia się nowa moda na określony motyw przewodni na zdjęciach umieszczanych na Instagramie. Influencerki z każdym rokiem znajdują coraz bardziej bajeczne kadry! Do niedawna mogliśmy podziwiać wysyp fotografii w rzepaku. Teraz królują zdjęcia z polem makowym w tle! Zobacz najpiękniejsze z nich. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Sylwia Włodarczyk - żona nowego zawodnika LUK Politechniki Lublin. Zobacz zdjęcia Lubelscy siatkarze szykują się do debiutanckiego sezonu w PlusLidze. Nowym przyjmującym beniaminka został sprowadzony prosto z włoskiej SerieA Wojciech Włodarczyk. Byłego reprezentanta Polski na co dzień wspiera piękna żona. Sylwia jest modelką o zjawiskowej urodzie. Zobacz jej zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.

📢 Najbardziej instagramowe miejsca w Lublinie. Tu robi się najwięcej zdjęć na Instagram! Lublin ma wiele malowniczych miejsc. Niektóre są jednak bardziej popularne od innych, zwłaszcza na portalach społecznościowych. Z czego to wynika? Dana lokalizacja musi być modna w danej chwili, aby przebiła się w sieci. Sprawdzamy najczęściej spotykane miejsca w mieście na zdjęciach Instagramerów. To tu użytkownicy Instagrama wracają najczęściej! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przekonaj się. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najlepszy pediatra w Puławach? Opinie pacjentów nie kłamią. Poznaj ranking najlepszych specjalistów Zestawienie dziesięciu najlepszych pediatrów w Puławach powstało na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowników na portalu „Znany Lekarz". Poznajcie najlepszych - zdaniem puławian - pediatrów. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lotnisko na Bronowicach. Sto lat temu wzbił się w powietrze pierwszy samolot zbudowany w Lublinie Był zbudowany ze stalowego szkieletu obciągniętego płótnem i produkowano go na włoskiej licencji. Ansaldo A.1 Balilla, pierwszy samolot wyprodukowany w Lublinie miał wiele wad, ale na stałe wpisał się w historię polskiego lotnictwa. 📢 Lubartów: To miała być jego „ostatnia szansa”. Kolejny wybuch agresji skończył się tragedią Ojciec latami miał znęcać się nad synem. Wyzwiska były na porządku dziennym. - Tym razem zabiję – miał krzyknąć feralnego dnia i ruszył na syna z pięściami. Wtedy Kamil M. chwycił nóż. Proces 32-latka i jego 57-letniej matki ruszył w piątek. 📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Wielokrotni laureaci konkursów przedmiotowych z lubelskich szkół podstawowych odebrali nagrody i dyplomy W czwartek w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nagrodzono laureatów wielokrotnych konkursów przedmiotowych i tematycznych, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Podczas uroczystości zostali uhonorowani również dyrektorzy placówek i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów i olimpiad. 📢 Dostaną swoje „M” od miasta w nowym bloku przy Składowej. Kto na liście szczęśliwców, a ile rodzin jeszcze czeka w kolejce? Zakończyła się budowa dwóch bloków przy ul. Składowej. Powstały 84 mieszkania. TBS „Nowy Dom” wydał na inwestycje 17 milionów złotych. Jeden z budynków zasiedla miasto.

📢 Masz takie 10 złotych? To sprzyjająca okoliczność, aby być bogatym! Zarobisz gigantyczną fortunę! Musisz sprawdzić jego numer seryjny Czy posiadasz taki banknot 10 zł? Istnieje szansa, że możesz być wielkim szczęściarzem! Papierowy banknot 10 zł, który trzymasz w portfelu, może być wart znacznie więcej, niż wskazuje na to jego nominał. Możesz zdobyć prawdziwą fortunę. Wystarczy to sprawdzić! Tym bardziej, że można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jaki konkretnie? Wystarczy zobaczyć, jaki ma numer seryjny. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii poniżej.

📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się! 📢 Małgorzata - piękna żona obrońcy Motoru Lublin. Zobacz zdjęcia Kto najmocniej trzyma kciuki za piłkarza lubelskiego Motoru, Ariela Wawszczyka? Oczywiście jego piękna żona, Małgorzata. Zobacz jej zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Trwa remont jednej z najważniejszych drogowych arterii w Lublinie. Zobacz, jak kiedyś wyglądały Aleje Racławickie [16.06] Aleje Racławickie, które doczekały się swojej modernizacji i od maja ubiegłego roku zmieniają swoje oblicze, są jedną z najważniejszych drogowych arterii w stolicy województwa lubelskiego. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. Najstarsze zdjęcie, które ukazuje fragment tej ulicy zostało wykonane w 1900 roku. Zobacz koniecznie, jak w XX wieku wyglądały Al. Racławickie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Szumy nad Tanwią. Magiczne wodospady w województwie lubelskim. Zobacz zdjęcia Rezerwat nad Tanwią to jeden z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych rezerwatów przyrody w województwie lubelskim. Wyróżnia się małymi wodospadami, które można podziwiać wędrując wzdłuż rzeki Tanwi. Rezerwat w przeważającej części jest położony na terenie gminy Susiec. Zobacz, jak magicznie się prezentuje! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Połamane gałęzie, zalane drogi: oberwanie chmury nad województwem lubelskim. Zobacz zdjęcia i wideo od Czytelników! Weekend kończy się gwałtowną zmianą pogody nad regionem. W niedzielę (13 czerwca) przeszły silne burze z gradem nad województwem lubelskim. - Na szczęście nie mamy zgłoszeń o osobach poszkodowanych - informuje dyżurny PSP w Lublinie. 📢 Poznaj miasto Radziwiłłów, Kraszewskiego i Okrasy. Tak wyglądała Biała Podlaska na początku XXI wieku. Te zdjęcia trzeba zobaczyć Dla tego miasta Radziwiłłowie są najważniejszym rodem w jego dziejach. Urodził się w nim Karol Okrasa, a Ignacy Kraszewski zdobywał cenną wiedzę. Biała Podlaska może pochwalić się swoją bogatą historią. Przeglądając zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. znaleźliśmy fotografie lotnicze z początku XXI wieku. Te zdjęcia zapierają dech w piersiach! Zobacz koniecznie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tak dawniej odpoczywaliśmy nad wodą w województwie lubelskim. Zobacz archiwalne zdjęcia Tereny nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym, jezioro Białe, a może Zalew Zemborzycki? Jedno jest pewne: mieszkańcy województwa lubelskiego od zawsze kochali spędzać czas nad wodą. Przekonajcie się sami! Aby zobaczyć archiwalne zdjęcia, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te domy w województwie lubelskim kupisz w cenie kawalerki! Sprawdź najlepsze oferty Marzysz o własnym domu z ogrodem w rozsądnej cenie? Te nieruchomości kupisz już w cenie kawalerki! Zobacz najlepsze oferty, zamieszczone przez mieszkańców woj. lubelskiego i znajdź swój wymarzony dom. Aby sprawdzić oferty sprzedaży, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Słoneczna pogoda przyciągnęła setki turystów nad Jezioro Białe. Zobacz zdjęcia W niedzielę, na zakończenie długiego weekendu, zajrzeliśmy do Okuninki nad Jeziorem Białym. W centrum trudno było zaparkować samochód. Miasteczko zaczęło tętnić życiem, chociaż do wakacji jeszcze trzy tygodnie. Otwarte były knajpki i restauracje. Na plaży spotkaliśmy tłumy turystów. Jedni się opalali, inni pływali na rowerach wodnych oraz żaglówkach. Dużo osób po prostu spacerowało. Byli też amatorzy kąpieli w jeziorze. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Targ staroci wrócił do Lublina. Takie perełki można było kupić. Koniecznie zobaczcie zdjęcia tych niezwykłych przedmiotów! Porcelana, świeczniki, książki... wiele innych drobiazgów można kupić podczas Lubelskiej Giełdy Staroci. W ostatnią niedzielę maja na placu Zamkowym pojawiły się tłumy. Ostatni taki targ był pod koniec lutego. Kupujących i tym razem nie odstraszyła nawet brzydka pogoda i z zainteresowaniem przeglądali towary wystawców. A można było znaleźć prawdziwe cuda. Koniecznie zobaczcie!

📢 Jak wyglądały mieszkania w PRL? Czy ich wystrój wciąż jest modny? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Wystrój mieszkań w PRL dla przeciętnego Polaka nie był sprawą najważniejszą. Przede wszystkim ważne było, aby mieć własne cztery kąty. Później dopiero można było martwić się o wyposażenie, którego zakup też nie był taki łatwy. Zobaczcie, jak się mieszkało w latach 60. i 70. Niektórzy współcześni specjaliści od aranżacji wnętrz wciąż się inspirują tamtymi trendami.

📢 MAMA I JA Szukamy mamy z dzieckiem na okładkę gazety. Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich Citroen C3 GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE! Z okazji Dni Matki i Dziecka stworzyliśmy wielką galerię zdjęć mam z ich pociechami. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą zdjęcie, które trafi na okładkę "Kuriera Lubelskiego", a także mamy, które zdobędą nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. W nim główną nagrodą będzie samochód przepiękny Citroen C3.

📢 Premier: Polski Ład ma być odrodzeniem i pięknym rozkwitem dla wielu tysięcy firm. Zobacz zdjęcia z konferencji w pow. ryckim W poniedziałek rano premier Morawiecki odwiedził firmę w woj. lubelskim - JMP Flowers. - W Polskim Ładzie kładziemy nacisk na promocję polskich produktów - mówił premier podczas konferencji. 📢 Podprowadzające Motoru Lublin na Instagramie. Koniecznie zobacz zdjęcia Olśniewają urodą żużlowców na stadionie i kibiców przed telewizorami. Podprowadzające Motoru Lublin prezentują się świetnie także w mediach społecznościowych. Zobacz ich zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Życzenia imieninowe dla Alicji [21 czerwca]. Na imieniny Alicji złóż jej życzenia. Wierszyki imieninowe, sms Życzenia imieninowe dla Alicji. W czerwcu obchodzimy najpopularniejsze imieniny Alicji – przypadają one 21 czerwca. Imieniny Alicji w roku wypadają jeszcze w styczniu, kwietniu i listopadzie. Imieniny wymagają odpowiednich życzeń, ale jeśli nie masz na nie pomysłu, sprawdź nasze propozycje. Życzenia imieninowe dla Alicji i wierszyki, które przygotowaliśmy, na pewno sprawią jej radość.

📢 Sennik - wypadające zęby. Co oznaczają sny o wypadających zębach? Sennik: wypadające zęby we śnie kojarzą nam się źle, ale czy słusznie? Sny o zepsutych zębach mogą oznaczać niepowodzenia w życiu, problemy zdrowotne, jak również zaburzać poczucie własnej wartości. Takie sny mogą stanowić również prezentację odczuć na temat twoich dotychczasowych osiągnięć i skłaniać do refleksji na ich temat. Miałeś sen o wypadających zębach? Sprawdź, co to dla ciebie oznacza.

📢 Noc świętojańska i Noc Kupały. Świętowane są obydwie, ale w różny sposób. Na czym polega różnica? Noc świętojańska i Noc Kupały. Występują w czerwcu jedna po drugiej, ale różnią się diametralnie. Czym? Przeczytaj artykuł poniżej. 📢 Rumień po kleszczu. Jak wygląda ślad po ugryzieniu i czym grozi rumień od kleszcza? Rumień po kleszczu to częsty ślad po ugryzieniu. Warto jednak dokładnie go obserwować, ponieważ może być pierwszym objawem boreliozy. Jeśli masz za sobą ukąszenie kleszcza, sprawdź, kiedy rumień powinien cię zaniepokoić.

📢 Jedyna w Polsce rodzina amiszów mieszka pod Janowem Lubelskim Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Nie mają radia i telewizji, ale korzystają z auta i 500 plus. Jak się im żyje niedaleko Janowa Lubelskiego? Zobacz wyjątkowe zdjęcia.

