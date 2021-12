Prasówka 8.12.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

– To jedna z dwóch najmniejszych szkół w Lublinie, drugą jest pobliska Szkoła Podstawowa nr 25. W obu uczy się około 180 dzieci – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania. Właśnie z tą placówką ma zostać połączona Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza. Z planami ratusza nie zgadzają się jednak rodzice.

Prasówka 8.12: pozostałe wydarzenia

Przedłużenie ul. Węglarza do ul. Trześniowskiej oraz przebudowa ul. Raszyńskiej – te dwie inwestycje na pewno „wystawi” Lublin do walki o pieniądze z drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pierwotnie lista projektów, które dostaną dofinansowanie miała być znana jeszcze w tym roku. Ale na razie nie ruszył nawet nabór. W puli do rozdania ma być 10 mld zł.