Lublin. Dzielnicowa lista życzeń. Na niej m.in. budowa szkoły na Szerokim, przebudowa ul. Sławinek czy ul. Nałęczowskiej

O oczekiwaniach Sławinka, Sławina i Szerokiego mieszkańcy rozmawiali z ratuszem w ramach programu „Plan dla dzielnic”. – Rozpisujemy najbliższe lata naszej aktywności inwestycyjnej – podkreślał Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Spotkanie podzielone było na tematyczne bloki. Pierwszy dotyczył dróg. Ratusz wskazywał na konieczność m.in. znalezienia alternatywy dla ul. Sławinkowskiej. – Jeśli zostaną zrealizowane plany dewelopera na terenie sąsiedniej gminy (Jastków – dop. red.) to ul. Sławinkowska stanie się niedrożna – ostrzegał Żuk.

Rozwiązaniem problemu ma być budowa przedłużenia ul. Zelwerowicza do Zbożowej. Chodzi o odcinek o długości ok. 1,5 km. Problemem są jednak przedłużające się prace przy opracowaniu dokumentacji. Ma być gotowa do końca czerwca 2022 r. – Wtedy poznamy wartość zadania. I będziemy szukać możliwości jak sfinansować prace – mówił Artur Szymczyk, z-ca prezydenta Lublina.