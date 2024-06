Obwodnica Nałęczowa ma być gotowa we wrześniu. Jak wygląda postęp prac? Aleksandra Szymczak

Już we wrześniu będziemy mogli pojechać nową estakadą Nałęczowa. We wtorek (4 czerwca) marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałkowie Piotr Breś i Marek Wojciechowski uczestniczyli w wizycie studyjnej określającej postęp prac budowlanych. Do 30 maja zaawansowanie robót wynosiło 95%.